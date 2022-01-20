女星吳婉君是八點檔著名的女演員，演技精湛的她，2018年在《炮仔聲》一人分飾兩角，演活文靜女和嗆辣角色，讓吳婉君演藝事業再攀高峰，親民的吳婉君也不吝嗇分享生活大小事，她今（20日）凌晨就放送福利，豪PO裸身貼痠痛貼布照，不只大秀白皙美背，就連吳婉君側身的刺青也曝光了。

吳婉君凌晨在網上曬出裸身貼痠痛貼布照，她幽默發文：「聰明如我，躺下一秒完成。前置比較費工，沒把握的可以一張一張放，貼痠痛貼布不求人」，只見吳婉君裸上身入鏡，背部貼了4張痠痛貼布，白皙美背和小蠻腰全都露，零贅肉身材相當吸睛，就連吳婉君側身的刺青也曝光，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

吳婉君豪曬辣照，吸引男星威廉直喊：「哈哈哈好屌」，「KID」林柏昇也驚問：「請問這哪來的主意」，網友則歪樓直呼：「有貼正面的敎學嗎」、「我幫你貼啊」、「我只想說三個字，轉過來」。

童顏的吳婉君身形嬌小、外型甜美，不過她身材比例很好，擁有傲人上圍和纖細蠻腰，舉手投足相當俏麗，加上吳婉君是八點檔的熟面孔，也讓她擁有「本土劇女神」的美名，不過談到感情，吳婉君則自認心眼誠實、愛恨分明，喜歡和討厭藏不住，但面對愛情或友情，吳婉君都抱持「不委屈、不將就、不強求」態度，並嚴格要求自己把工作做到最好狀態。