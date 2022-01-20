本季入選NBA歷史75大球星的「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)風流不羈個性眾人皆知，在場外多采多姿的生活常成為外界焦點，情史更是豐富，而最近他受訪時爆出大料，指出他曾經和現任湖人女老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)短暫交往過6個月。

Dennis Rodman surprisingly dated Jeanie Buss in the 1990shttps://t.co/0hUfMWnx7S — Fadeaway World (@FadeawayWorld) January 17, 2022

羅德曼過去征服不少美女，流行天后瑪丹娜(Madonna)就是最火紅對象之一，其中不乏模特兒、演員和寫真女星，而1998-1999賽季短暫效力湖人時，就傳出和那時大老闆巴斯(Jerry Buss)女兒珍妮巴斯有親密關係，據說也是只打了23場就被開除的原因之一。

但那時雙方的關係似乎沒有明顯公開，詳細內容恐怕也很少人知道，最近羅德曼則自曝了這段往日情，他說當時大老闆巴斯在牛排館遇到他，問他要不要來湖人打球，隨後自己就果斷答應了，巴斯派了一台直升機接他到洛杉磯舉行加盟記者會。

記者會結束後，珍妮巴斯就邀請羅德曼一起吃飯，羅德曼仍果斷回應說：「為什麼不呢？」然後兩人就在酒店的頂層喝酒，接著雙方短暫交往了6個月，羅德曼強調說：「這都是真的！」而羅德曼表示珍妮巴斯在為《花花公子》拍攝寫真(32歲)時，就已經認識她了。