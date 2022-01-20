銀色夫妻檔林瑞陽與張庭多年來在大陸經營保養品微商事業，做得風生水起，相傳累積了至少1200億身家，不料近日傳出涉及營銷，不但公司被徹查，夫妻倆多個帳號也被禁言，還有26億台幣資金遭凍結，兩人則是不知人在哪裡，如今有網友發現林瑞陽悄悄現身，曝光了他的近況。

自營銷凍結資金風波傳出後，林瑞陽夫妻兩行蹤成謎，直到昨天(1/19)，有網友發現張庭公司旗下一名代理商更新了社群，貼出一部新影片，主角竟是林瑞陽，他笑容滿面在拍片賣面膜，跟平時的工作沒兩樣，心情及生活似乎不受風波影響。

林瑞陽被發現現身拍片，笑容滿面敷自家面膜帶貨。(取材自微博)

影片中，代理商介紹著產品，說林瑞陽之所以皮膚緊緻，就是敷了老婆的補水面膜，當然產品出自自家的保養品牌，要大家趁春節檔期官方做促銷時，快點下單囤貨，一起變年輕，而林瑞陽則是穿著玫紅色襯衫入鏡，微笑著拿刷子狂塗面膜，不時靠近鏡頭展現膚況，隨著畫面變換角度，發現他身旁還架著許多手機，似乎都是同步在開直播帶貨。

林瑞陽近況曝光，不但外型看起來沒有變得憔悴，仍精神奕奕拍片帶貨，甚至還能露出笑臉，顯然狀態不錯，但網友看了卻對他身處這景況竟還在賺，感到不可思議，紛紛留言「出來了？」、「噁心人的表情」、「沒王法了嗎？」、「所以你們知道有錢的力量了嗎」，還有不少人說不想再看見林瑞陽夫妻倆的相關動態。