華南銀行尾牙影片超嗨？華南銀行：並非事實 09:312022/01/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 其他媒體出現讀者提供的華南銀行總行尾牙影片，華南銀行強調，「此並非事實，內容嚴重損毀本行形象。就該媒體張冠李戴及誤導讀者之行為，本行提出嚴正抗議，請該媒體即刻下架並道歉，本行已請法務人員研究採取必要之法律行為」。 尾牙爽中5萬！眾超瞎理由逼斗內 經理爆氣：到底有多貪心 陳騰芳流轉 細說28年採訪趣聞 #華南銀行 #媒體 #本行 #尾牙 #非事實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技廠緊繃 滾動調整抗疫措施 04:102022/01/18 財經要聞 蔣德綱快評》莊豐嘉好大的官威 15:082022/01/19 快評 莊豐嘉也配談新聞自由？ 04:102022/01/20 時論廣場 把媒體當武器恐嚇國會 柯建銘：莊豐嘉留不住了 04:102022/01/20 焦點要聞 台電與東基為弱勢老人送暖 創世啟動寒士尾牙送年菜 17:452022/01/18 寶島 華視總經理莊豐嘉 嗆修理國民黨 04:102022/01/19 政治要聞 神明也要吃尾牙！土地公像遭竊 臘月16尾牙找回 12:202022/01/19 社會 加拿大媒體稱冬奧官方手機程式存安全性漏洞 陸使館：毫無根據 11:362022/01/19 兩岸 台積電祭6管制 半導體大廠尾牙紛取消 04:102022/01/18 焦點要聞 疫情升溫打擊 尾牙、住房現退訂潮 04:102022/01/20 產業特刊 華南FUN心樂遊趣 新卡首刷另享好禮六選一 16:362022/01/18 財經 財經熱門新聞 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 為何慘輸台積電？英特爾CEO吐真話：我們太自大 - 財經 新華社披露解決台灣問題總體方略 - 產業財經 - 旺報 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 - 財經 - 工商 考績第一卻被警告不能說！職場老鳥揭老闆暗黑心態 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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