其他媒體出現讀者提供的華南銀行總行尾牙影片，華南銀行強調，「此並非事實，內容嚴重損毀本行形象。就該媒體張冠李戴及誤導讀者之行為，本行提出嚴正抗議，請該媒體即刻下架並道歉，本行已請法務人員研究採取必要之法律行為」。