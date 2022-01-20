女星昆凌跟天王周杰倫（周董）結婚7年，育有一對子女Hathaway、Romeo，近期被傳再懷第三胎，昨（19日）周杰倫證實喜訊，曝光老婆的孕肚照認「這最美好的禮物」，眾多星友、網民皆獻上祝福，新婚的許瑋甯也在下方留言恭喜，結果被昆凌點名要將「好孕氣」傳給她，引起熱議。

周杰倫19日先在IG親曝喜訊：「原本想說出生了再來公佈，看來是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔。」並公開夫妻倆的童趣合照，畫面中，將升格三寶媽的昆凌輕撫孕肚，臉上堆滿幸福的微笑，周董則在一旁擺出如功夫般的姿勢。

過了一個小時，昆凌也在IG分享喜悅：「N°5 coming soon！teamboy or teamgirl.」演藝圈星友簡廷芮Dewi、吳建豪、楊謹華、袁艾菲、唐葳等人均留言祝賀，其中剛跟邱澤新婚的許瑋甯，也親自向昆凌說聲「Congratulations」，昆凌幽默地回覆：「thank you，傳好孕給妳。」

此舉讓網友嗨爆了，狂刷留言：「昆凌快傳給女神」、「我也要『好孕』」、「好孕連連」同時祝福很喜歡小孩的許瑋甯，早日傳出好消息。