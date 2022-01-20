新竹縣3所學校近日出現確診者足跡，而全校停課，新竹縣衛生局委託醫院駐校採檢，連日共篩檢5571人，結果20日早上出爐，全數為陰性。

其中，明新科技大學從16日開始至17日，採檢2066人。吉的堡維育幼兒園採檢516人、義民中學全校採檢2989人，3校共5571人，全數都陰性。