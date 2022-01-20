染疫足跡燒進校園 新竹縣3校停課 5571人採檢結果出爐 09:372022/01/20 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣3所學校近日停課，醫護人員駐校採檢，結果全數為陰性。（莊旻靜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣3所學校近日出現確診者足跡，而全校停課，新竹縣衛生局委託醫院駐校採檢，連日共篩檢5571人，結果20日早上出爐，全數為陰性。 其中，明新科技大學從16日開始至17日，採檢2066人。吉的堡維育幼兒園採檢516人、義民中學全校採檢2989人，3校共5571人，全數都陰性。 竹縣府相挺 醫護入住合作旅宿每房補助1500元 疫情多點爆發 專家：只是前菜 #新冠肺炎 #台灣 #新竹 #校園 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣頂菜園社區養水牛 遭檢舉違法 04:102022/01/19 地方新聞 專家：食品輻射量、產地 應標示清楚 04:102022/01/20 焦點要聞 苗栗地檢金光閃閃 拍賣吸金案沒收金條珠寶人潮擠爆 15:052022/01/19 社會 竹縣3校停課、共採檢5520人 目前528人為陰性 17:132022/01/18 生活 落地採檢 最快今擴及南亞、東南亞航班 04:102022/01/19 焦點要聞 袁國勇認撲殺倉鼠決定「不受歡迎」 爆收到恐嚇郵件 14:522022/01/19 兩岸 Wah!幾散竹東 議會考察幾散竹東成果 14:512022/01/19 生活 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 09:312022/01/19 生活 TDK、高力2公司1026名員工採檢都陰性 16:142022/01/19 生活 「載你的防疫司機確診了」 他崩潰：才剛隔離完14天 12:512022/01/19 生活 落地採檢20日起擴大範圍 南亞、東南亞旅客也入列 14:232022/01/19 生活 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 八德大湳市場攤商確診感染源不明 社區採檢600多人結果出爐 - 生活 男從台積電離職揭血汗內幕 大嘆：成為公司消耗品 - 生活 問題不在第三劑 李秉穎：與病毒共存關鍵在20％的人 - 生活 打疫苗變成「無限之戰」 免疫專家：總不能吃到飽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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