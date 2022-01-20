2022年元旦起，麥當勞等多家連鎖餐飲業紛紛喊漲，而以「珍奶」聞名的春水堂也漲價了，大杯珍奶漲了10元，如今一杯要190元，讓不少網友看了咋舌說，一杯珍奶快200元，實在是蠻驚人的，甚至還有網友淚喊「再也喝不起了！」

知名連鎖餐飲「春水堂」今年元旦起喊漲，據了解，小杯珍奶漲了5元，如今一杯100元；大杯珍奶則漲了10元，一杯要190元。而牛肉麵產品也跟著漲價，不管是「御品牛肉麵」還是「半筋半肉番茄牛肉麵」都分別漲了50元，前者漲價後每碗250元，後者則要260元。

相關消息引起網友熱議，「一杯珍珠奶茶要190元」、「再也喝不起了QQ」、「吃不起的要檢討自己」、「190的珍奶也太盤了」、「尊爵不凡的珍奶」、「窮人只能喝普通手搖飲」、「吃不起的人要檢討自己」、「不是說經濟20年來最好」、「珍奶一杯190元，蠻驚人的」。

對此，業者則表示，因為疫情與原物料上漲，因此從2022年元旦起就調整部分產品的價格，之前也有在店家的櫃台發布漲價相關的公告。