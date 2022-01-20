「與病毒共存，大家可能要有心理準備」，衛福部長陳時中的一席話，似乎為防疫政策埋下伏筆。不過已有醫師提出警告，若第三劑普及率不足，貿然與病毒共存恐癱瘓醫療體系。醫師蘇一峰也認為，在台灣要是不打疫苗，恐怕生活、工作都會受到不少限制。

陳時中日前在疫情記者會尾聲，突然冒出一句「與病毒共存」，儘管尚未形成政策，但指揮官的發言，或多或少暗示了未來防疫重點。近日也開始有許多討論，甚至有民調指出，過半數台灣民眾贊成與病毒共存。

醫師蘇一峰臉書PO文，他認為，在台灣若不打疫苗，生活及工作將漸漸受到許多限制，「打疫苗的比率越高，就能越快走向與病毒共存」。有網友認同，尤其對於高風險者而言，疫苗打好打滿可有效降低重症風險。

「第三劑就不會消退嗎？到時還不是又要打第四劑、第五劑」，也有不少網友提出質疑，政府一直叫人打疫苗，但台灣有多少人接種後死亡或併發嚴重副作用，這些事實政府都不提，「想打的人就去打，不要施加壓力給不想打的人」、「集體霸凌，叫那些對身體狀況有顧忌的人，不知道怎麼過日子了」。