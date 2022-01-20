消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至1月14日）美國抵押貸款申請指數上揚2.3%，高於前一周的升1.4%。30年期固定抵押貸款利率為3.64%，高於前一周的3.52%，為連續第4周上揚，並創下2020年3月來新高。聯準會可能在3月就啟動升息，近來美國公債殖利率升高，帶動抵押貸款利率走高。

2.美國商務部公布，去年12月新屋開工增加1.4%，以年率計為170.2萬戶，高於市場預期的165萬戶。建築許可數增加9.1%，以年率計為187.3萬戶，高於市場預期的170.1萬戶。

3.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）周三舉行視訊會議，並在會後宣布兩國將就華府對英國加徵鋼鋁稅，以及英國以報復性關稅反制美國的貿易爭端展開協商，雙方同意在全球鋼鋁產能過剩的情況下，共商讓兩國相關產業都能受惠的合作辦法。

4.投資人在債市近日遭到拋售後逢低進場，周三美國10年期指標公債殖利率在盤中站上1.902%、創下兩年新高後反轉，尾盤回落4.4個基點，報1.833%。此外，美國財政部標售200億美元的20年期公債，市場需求強勁。

5.美債息從高點回落，帶動美元回軟，周三ICE美元指數尾盤跌0.2%，報95.528。英國去年12月通膨率升至5.4%，創下30年新高，使英國央行本月升息的可能性升高，英鎊漲0.2%，報1.3624美元。

6.市場預期美國通膨仍將高漲，以及俄國與烏克蘭之間的緊張局勢和美元回軟帶來支撐，周三國際金價上漲，結束連續3天的跌勢，並創下近兩個月最高價。紐約期金周三收漲30.8美元或1.7%，為每盎司1843.2美元，創下去年11月19日以來新高。3月期銀收漲74美分或3.2%，為每盎司24.231美元，創下去年11月22日以來新高。現貨銀上漲2.7%，為每盎司24.08美元。在全球汽車產業的復甦前景帶動下，鈀金漲5.7%，為每盎司2006.2美元，盤中一度漲逾7%。鉑金漲4.4%，為每盎司1024.5美元。