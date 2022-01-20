聯發科(2454)報喜，成為全球首家率先完成Wi-Fi 7技術現場展示的公司，其日前為主要客戶和產業合作夥伴帶來的兩項Wi-Fi 7關鍵技術的展示，表現出高速度與低延遲的絕佳傳輸性能，預計搭載聯發科技Wi-Fi 7技術的終端產品將於2023年上市。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，Wi-Fi 7的推出代表著Wi-Fi首次可真正取代寬頻有線/乙太網路技術。聯發科技的Wi-Fi 7技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人AR/VR應用、雲端遊戲、4K視訊通話和8K串流媒體等應用提供卓越的無縫連網解決方案。

聯發科驗證了其Filogic Wi-Fi 7技術可達到IEEE 802.11be定義的最大速度。同時，聯發科還展示了多重連接模式技術，可同時聚合不同頻段上的多個頻道，因此即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠，這對於需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流和遊戲等應用至關重要。

IDC全球半導體研究副總裁Mario Morales表示，快速寬頻連網、高解析度影音串流及VR遊戲的發展正在推升市場對Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、以及即將到來的Wi-Fi 7的需求。Wi-Fi 7增強了頻寬、QAM、多重連接模式技術等新功能，預期可應用在旗艦級手機、PC等消費產品上，在零售市場、工業應用等垂直應用上也應大有發揮；網路服務商也可以開始針對不同市場進行更廣泛的部署。

Wi-Fi 7為所有可用的Wi-Fi頻譜提供了全新的功能，包括2.4GHz、5GHz和6GHz。Wi-Fi 7採用320MHz頻道和4K正交振幅調變技術提高頻譜利用率，在使用相同數量天線的條件下，傳送速率比Wi-Fi 6快2.4倍。Wi-Fi 7也運用多用戶資源單元(Multi-User Resource Unit)技術，能透過在多個Wi-Fi頻段上傳輸資料來降低延遲的MLO技術，以及降低和避免訊號干擾。