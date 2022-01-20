根據韓國央行20日資料，在當地服務業價格上漲以及製造業下跌，此消彼長之下，12月PPI(生產者物價指數)持平，被成本大漲壓得喘不過氣來的韓企，也可暫時鬆一口氣。

推升消費者通膨的參考指標PPI，韓國在上個月為113.22，至於2021年11月則是113.23。雖然兩者數值差距很小，但這是自2020年10月以來，韓國PPI月增率首度減少。不過，若以年增率來看，因為能源成本還是居高不下，故仍大漲9%。

此報告中，韓國上個月受到石油和煤炭價格下跌6.7%影響，製造產業價格約跌0.6%。不過，農產品與水產價格分別漲5.2%與1.8%，包括食品、住宿和交通等服務業價格也上漲0.3%。

2021一整年，韓國PPI年增6.4%至109.6，為當地央行於1965年開始編撰此指數以來，最高年度數值，同時也打破2012年106.44的高點紀錄。韓國央行表示，過去一年當地PPI飆升，主因是能源與原物料價格大漲，加上全球供應鏈斷鏈，供貨不穩所致。

在利率方面，韓國央行上周又調升1碼至1.25%，並暗示未來幾個月可能還會調升利率，以防止當地通膨再漲，還有不讓家庭債務再增加。