根據韓國央行20日資料，在當地服務業價格上漲以及製造業下跌，此消彼長之下，12月PPI(生產者物價指數)持平，被成本大漲壓得喘不過氣來的韓企，也可暫時鬆一口氣。
推升消費者通膨的參考指標PPI，韓國在上個月為113.22，至於2021年11月則是113.23。雖然兩者數值差距很小，但這是自2020年10月以來，韓國PPI月增率首度減少。不過，若以年增率來看，因為能源成本還是居高不下，故仍大漲9%。
此報告中，韓國上個月受到石油和煤炭價格下跌6.7%影響，製造產業價格約跌0.6%。不過，農產品與水產價格分別漲5.2%與1.8%，包括食品、住宿和交通等服務業價格也上漲0.3%。
2021一整年，韓國PPI年增6.4%至109.6，為當地央行於1965年開始編撰此指數以來，最高年度數值，同時也打破2012年106.44的高點紀錄。韓國央行表示，過去一年當地PPI飆升，主因是能源與原物料價格大漲，加上全球供應鏈斷鏈，供貨不穩所致。
在利率方面，韓國央行上周又調升1碼至1.25%，並暗示未來幾個月可能還會調升利率，以防止當地通膨再漲，還有不讓家庭債務再增加。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。