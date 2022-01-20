環科(2413)董事會決議於3月18日召開111年第1次股東臨時會，討論辦理現金增資私募普通股案，環科表示，此次私募案將選擇對公司未來營運有直接或間接助益之人，受惠於車用電子、5G通訊相關產品出貨穩定成長，今年營收可望較去年兩位數成長。

環隆科技主要產品為變壓器及電源供應器，近幾年受大陸人工成本高漲及產品轉型尚未發酵影響，營運表現平平，不過公司持續深化車用、工業及網通等立基型產品技術，並逐步擴大產品應用領域，其中車用產品部分，環科除原有轎車後向雷達(SRR)持續供應給台灣日系車廠，目前亦開始進行日本原廠之廠規驗證，預計今年第1季完成，配套出貨量預計於2022年第3季逐步提升；前向雷達(LRR)已通過ARTC驗證的驗證，偵測距離可達230公尺，精確度符合ISO15623的規範；機車部分也已通過國產機車品牌商測試，2022年第1季將陸續上架供其車主選配，至於自行車部分，環科與美國知名自行車品牌合作開發單車用BSD雷達，預計2022年第3季量產。

此外，環科開發符合歐盟法規UNR151的大型車輛車側雷達，也將於2022年第2季正式供貨。

展望今年，環科表示，目前歐洲網通大廠5G基站及伺服器網通電源供應器訂單很多，美國品牌客戶藍芽模組、海用產品等代工訂單也不少，不過客戶端仍有缺料問題，如果拉貨正常，今年營收有望較去年兩位數成長。

為因應公司未來發展需求，環科決議於3月18日召開股東臨時會，討論辦理現金增資私募普通股案，環科表示，此次私募將選擇對公司未來營運有直接或間接助益之人，可協助公司拓展國內外市場以提升營運規模，並有助於公司拓展業務並提升獲利，在業務面及財務面上具有正面之效益，以求增加全體股東權益。