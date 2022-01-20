該賣家利用疫情，防疫物資短缺之際，看準高額暴利的商機，冒著侵權觸法的風險與大陸廠商簽訂合作契約，販售仿冒品以假亂真、販售給不知情的消費者。（民眾提供／盧金足台中傳真）

保二總隊刑事警察大隊20日宣布破獲黃姓犯嫌在新北地區仿冒LV知名品牌商品，共約3萬9千件，侵權市值4億多元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

1個口罩1萬多元？沒錯，名牌的口罩造型與行情，吸引很多民眾想在疫情期間戴知名口罩，保二總隊刑事警察大隊20日宣布破獲黃姓犯嫌在新北地區仿冒LV知名品牌商品，共約3萬9000件，侵權市值4億多元，該批劣質口罩由中國大陸進口且與原廠真品上萬元售價價差甚大，若全數售出獲利可觀，大賺災難財，全案警詢後將黃嫌移送法辦。

保二總隊刑警大隊2020年新冠疫情期間，發現不肖業者竟利用民眾對防疫物資短缺預期心理，囤積大量仿冒LV商標口罩商品並於知名網路拍賣平台恣意張貼、販售。

經查詢LV官方網站確有販售口罩產品，惟樣式與前揭賣場完全不同，研判為仿品無誤。且經調閱相關交易紀錄，發現該賣家商品、物流數額相當龐大。

警方多月的調查蒐證，掌握其仿冒品倉儲地點，該賣家為規避警方查緝，將其經營公司設立於一般住宅以合法掩飾非法，使警方鎖定目標困難度增加，該處平時大門深鎖無法確定是否為囤貨地點，經埋伏勘查，並於等待黃姓犯嫌物流交接商品，開啟鐵門之短暫時段，發現內部囤積大量商品、紙箱，且犯嫌進出寄貨，研判該處為商品倉儲處所。

待證據蒐集齊全，報請法院核發搜索票一舉查獲並當場查扣3萬9000件仿冒LV商標口罩，經商標權利人委託在台商標鑑定人出具相關鑑定報告，侵權市值高達4億餘元。

偵查隊長楊志雄指出，該賣家利用疫情，防疫物資短缺之際，看準高額暴利的商機，冒著侵權觸法的風險與大陸廠商簽訂合作契約，販售仿冒品以假亂真、販售給不知情的消費者，明顯違反商標法並嚴重侵害其公司商標專用權利，商品囤放倉庫仿冒精品口罩眾多，現場紙箱堆滿幾無空間通行。

該批劣質口罩由大陸進口且與原廠真品上萬元售價價差甚大，若全數售出獲利相當可觀，大賺災難財，被警方查獲避免大批未經檢驗口罩，該批仿冒品不管是質量或防護力皆為劣質品，若流通於市場上販售，在新冠肺炎疫情爆發期間，若消費者大量購買使用，不僅使原商標權人之智慧財產權受侵害及損其商譽，更會造成損害消費者生命、健康疑慮。