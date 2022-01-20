香港女星陳雅倫早年參加歌唱比賽出道，同屆的戰友還有蘇永康、李克勤、草蜢和周慧敏，冠軍更是杜德偉，1993年陳雅倫一度轉型，接拍三級片《危情》，近年則轉往大陸發展，近日她曬出參加商演的照片，可見她低胸禮服上身，到台下跟觀眾互動時引發暴動，有粉絲擔心問：「感覺有男的偷摸你？」，陳雅倫大方澄清：「沒有沒有」。

現年55歲的陳雅倫1985年出道，但因歌唱生涯未大紅大紫，她一度轉換跑道拍三級片並推出寫真集，並轉簽進新力音樂，幸好後來以《隨便坐》闖出名聲，之後她與唱片監製黃尚偉傳出交往，近年則轉拍電影《放·逐》、《男與女》、《光輝歲月》。

陳雅倫回應網友。（圖／翻攝自陳雅倫ellen微博）

17日，陳雅倫在微博發文，開心寫下謝謝好友和趙董事長的邀請到杭州參加年會成為演出嘉賓，更大讚當天所有來賓都很熱情、配合度高，笑聲不斷，讓她在台上輕而易舉掌控氣氛，而她也分享當晚照片，除了有她穿低胸自拍美照外，其中幾張她到台下跟民眾互動的照片卻讓粉絲相當驚訝，照片中她笑得尷尬彎腰，前面一男一女伸出手在她胸前，後面還有一男抬頭，似乎在打量陳雅倫。

陳雅倫凍齡有成，是演藝圈中的美魔女。（圖／翻攝自陳雅倫ellen微博）

對此，陳雅倫強調自己沒有被偷摸、被吃豆腐，又在文中強調：「當保安都不能維持秩序的時候，他們（來賓）竟自發性地手挽手造成人牆在台邊保護我，讓我非常感動」，似乎是指身邊民眾的舉動其實是在保護她，並非騷擾，臨危不亂化解一場尷尬。