殲-20換裝陸製發動機 首秀飛行性能

解放軍消息人士說，中方今年將開始升級旗下最先進戰機殲-20的發動機，以縮小它和美國F-22戰機間的性能差距。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，由於殲-20採用臨時的渦扇-10C發動機，因此性能受限。而中國工程師在投入20年，以掌握相關技術後，如今它們已安裝了新推力向量噴嘴。

美國F-22運用了相關技術，控制發動機的推力方向，讓戰機能迅速發揮機動力，而這是前幾代戰機都做不到的。中國工程師一直在研發名為渦扇-15的大推力發動機，好讓殲-20能縮小和F-22之間的差距。

然而，由於相關計畫進度落後，促使成都飛機工業集團採用渦扇-10C暫時代替。1名熟知發動機研發計畫的消息人士透露，殲-20上安裝的所有渦扇-10C今年都將增加推力向量性能。這位因事涉敏感，要求匿名的消息人士說，隨著驗證二維推力向量噴嘴，也就是F-22採用技術的作業已完成，殲-20的機動性和隱形能力將獲得提升。「由於國家打算部署約200架殲-20，升級計畫在於滿足解放軍密集的演訓需求。」

Finally a first clearer image of the J-20 engine testbed - as it seems an older 201x prototype - was posted. Even if still not clear of a TVC-variant of the WS-10C or already the rumoured WS-15, it anyway clearly reveals for the first time the nozzles.



(Image via @shawnhwang_) pic.twitter.com/D27xyWTT75 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) January 18, 2022

先前中方官媒報導，解放軍已為負責台海與東海的空軍部隊換裝殲-20，而這至少涉及4個旅，或150架戰機。

此外，央視本周播出前身為王牌部隊的航空兵旅最近出動了4架殲-20，兩兩編組，互為紅藍攻防對手，展開激烈夜間超視距戰訓的影片，顯示它們安裝了渦扇-10C發動機。

澳門軍事觀察家黃東說，這是解放軍首度展現不同旅的殲-20間進行模擬纏鬥訓練。不過，他也指出，除非中方交付量身訂製的渦扇-15發動機，否則殲-20的推力仍將落後美國F-22戰機。

So, we can count new engine's nozzle petals -- looks like max 13.

Different to WS-10B TVC which has 15.



It's *possible* this is a WS-10 variant with new nozzle... but the last year's insistent rumours of WS-15 testing on J-20 can't be ignored.



This may be it folks. pic.twitter.com/gHwrCMvPXB — Rick Joe (@RickJoe_PLA) January 18, 2022

而在美國部署超過100架F-35戰機到日本和南韓後，殲-20隨即在2017年入列中方空軍服役。當時它用的還是俄製發動機，直到2020年時，中國才開始打造裝備自製渦扇-10C發動機的殲-20。

消息人士說，中方正在檢驗渦扇-15發動機，可望明年完成。「一旦檢驗完成，殲-20將換裝殲-20。」他並強調，由於現有的俄製和陸製發動機大小和形狀都一樣，因此並不存在技術問題。