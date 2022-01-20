有「小綾瀨遙」之稱的22歲日本女星永野芽郁，以甜美臉蛋、清新氣質受到廣大觀眾的喜愛，近期還與戶田惠梨香合作演出電視劇《秘密內幕~女警的反擊》而再度打開知名度。而去年7月曾罹患新冠肺炎的她，目前雖已痊癒，但近日卻爆出身體出現「嚴重後遺症」，引起粉絲們熱烈討論。

根據日本的綜合報導，永野芽郁在2021年7月下旬發現自己開始出現倦怠、發燒、脫水等症狀，嚇得她趕緊前往醫院接受PCR篩檢，後來確定感染到新冠肺炎，使她嚴重影響了當時正在拍攝的新戲《秘密內幕》，劇組在不得已的情況下只能先停播，待永野芽郁休養2個禮拜身體痊癒後才繼續開拍。不過，近期卻有知情人士透露，永野芽郁即使痊癒仍開始出現「味覺異常」的情況，一度相當擔心，所幸後來味覺漸漸恢復才讓她鬆了一口氣。

據了解，除了永野芽郁以外，黑澤宗子、川上麻衣子等多位曾感染並治癒的女星都出現一樣的情況。報導中還指出，從數據統計上顯示，女性確診者比男性確診者更容易出現味覺障礙的後遺症，大約高出了1.6倍，且年輕又身材較瘦的人比例偏高，呼籲民眾多加小心。

而永野芽郁從小就擁有亮麗外表，國小3年級便被星探挖掘進入演藝界成為童星與時裝雜誌模特兒，長大後也開始接拍多部電視劇，精湛又自然的演技受到大眾喜愛，星路也因此被打開。