好運來得太突然！一名外送員分享，自己半夜肚子餓出去買宵夜，順便上線接單。結果竟然接到一張超順路的單，取餐地點在買宵夜附近，而送餐地點就在他家隔壁巷子。更加幸運的是，總共355元的餐點，鄰居姊姊給他500元說「帥哥辛苦了！不用找了」，讓這名外送小哥直呼：「拿了一次最心虛的小費」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，表示自己半夜肚子餓，看了一下熊貓外送某間店家一個炒飯要100元，但店內價明才65元，只好自己去市區買宵夜。既然出門就順便上線接單，結果接到一單，取餐地點是買宵夜附近的店，送餐地點是住家隔壁條巷子，心想「水喔～出去買宵夜，還可以順路賺錢回家」。

結果拿了355元的餐點到送餐地點後，取餐的姊姊先說：「帥哥，辛苦你了，晚上那麼冷，還麻煩你送」，接著給了500元又說：「帥哥辛苦了！不用找了」，就轉頭進去了。

幸運來得太突然，讓原PO當場楞了一下，直呼：「感謝這位姐姐，讓我拿了一次最心虛的小費，感謝這位姐姐贊助我的宵夜錢」。

網友看完也紛紛回應：「好羨慕喔！現在送餐給一塊就很感恩了」、「運氣真的好好，順路又小費，明天可以買樂透試試手氣」、「阿姨…不，姐接，我也不想努力了可以嗎」、「小姐姐是不是想花100多小費認識到單身狗狗」。也有人分享：「我都跟自己說『哥送的是服務，不是距離。』也拿過頂好市場麥當勞，就送忠孝東路四段101巷的啊，外國人還在外面等我，485給1000不用找」。