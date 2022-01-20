犯下新北市新店區咖啡商街頭狙殺案的黃姓嫌犯，犯案後潛逃大陸，在防疫旅館內遭大陸公安甕中捉鱉，去年12月8日在刑事局幹員押解下遣返抵台，但黃姓嫌犯在做PCR採檢時，突然癲癇發作，在醫護人員診療後送至台北市聯合醫院仁愛院區治療，事後送往看守所進行隔離，日前隔離期滿，檢方為了查明犯罪動機及幕後主使者，今天首次提訊黃嫌出庭。

45歲新店何姓咖啡進口商去年11月22日送完小孩上課後返家，在途中遭槍手黃泳群近距離開槍狙擊，送醫後不治，黃男後來變裝搭機潛逃到廈門，卻因防疫隔離，遭中國公安逮捕，我國刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，並在去年12月8日由刑事局派員押解黃嫌回台。

但黃嫌回台後卻癲癇發作送往市立聯醫仁愛院區就診，隔日評估無礙後，隔日深夜由檢察官以視訊方式偵訊後，以涉犯殺人重罪，且有逃亡事實、及串證之虞，10日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，並解送台中看守所。

根據調查，45歲咖啡商何明勳，去年11月22日上午8時許，在新店「花園新城」自家別墅門口，遭一名身穿帽T男子10秒內開4槍，行刑式槍決擊斃。警方專案小組追查，掌握帽T殺手身分，鎖定黃姓男子涉有重嫌，

黃嫌犯案顯然十分縝密、專業，10秒取命後，先將犯案用的銀色自小客車，棄置新店環河路IKEA停車場，變裝搭乘計程車到北市龍山寺捷運站，再進行第2次變裝，又搭上計程車到桃園機場，中午12時就搭機出境至中國大陸，2度變裝、轉換3地點製造斷點，全程僅花4小時。

專案人員調閱監視器，在桃園機場航廈聯外道路水溝內，發現疑似做案用的制式槍枝1支，子彈剩1顆，經刑事鑑識中心連夜進行鑑識比對確認為涉案槍枝。