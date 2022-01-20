防疫司機確診 車隊733人採檢結果出爐 10:272022/01/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫司機確診，車隊733人採檢結果今出爐。（中時報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃機前進指揮所指揮官王必勝今天早上表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性；看起來，目前沒有繼續在職場上傳播的現象。 王必勝指出，這表示在職場上，就如防疫司機所陳述，在待勤時交流非常少，大家也都是各自在車上等候，看起來，目前是沒有繼續在職場上傳播的現象。（編輯：管中維）1110120 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 普篩5000人找不到感染源 亞東醫院院長：病毒恐已在社區 #防疫司機 #確診 #車隊 #733人 #採檢結果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「載你的防疫司機確診了」 他崩潰：才剛隔離完14天 12:512022/01/19 生活 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 00:222022/01/18 生活 Omicron傳播力驚人！鄭文燦揭染疫風險期「最短2天」 09:542022/01/18 生活 桃機再爆新傳播鏈 王必勝：防疫人員染「Omicron菲律賓株」 19:092022/01/18 生活 國際油價續創7年新高 04:102022/01/20 全球財經 台灣友邦巴拉圭總統阿布鐸染疫 症狀溫和隔離中 05:282022/01/19 國際 Omicron傳染力強過麻疹 加強針增免疫「交叉反應」 04:332022/01/18 健康 中時社論》防疫成效檢驗中美制度優劣 20:522022/01/18 中時社論 寵物主人勿驚慌！港城大：動物向人類傳播新冠風險微乎其微 22:332022/01/19 兩岸 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 名家觀點》吳士存：中國2022年南海作為繼續「穩」字當先 11:292022/01/19 兩岸 生活熱門新聞 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 八德大湳市場攤商確診感染源不明 社區採檢600多人結果出爐 - 生活 男從台積電離職揭血汗內幕 大嘆：成為公司消耗品 - 生活 問題不在第三劑 李秉穎：與病毒共存關鍵在20％的人 - 生活 打疫苗變成「無限之戰」 免疫專家：總不能吃到飽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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