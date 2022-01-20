農曆春節即將到來，投信業者提醒投資人，若年節期間有資金需求的投資人，想以既有投資的基金換取現金，則要留意年前基金贖回時間和作業程序。同時需注意，不同類型基金的贖回入帳時間不盡相同，特別是海外基金贖回到入帳日較久，投資人要留意自己的基金帳戶申贖條件，以免錯過年前最後贖回日期使得款項年後才入帳。

以貨幣基金來看，國內貨幣市場基金一般而言交易後只要1個營業日即可入帳，海外貨幣基金則須2個營業日，而若以作業時間較長的境外基金來看，大部分情況需要5至7個營業日才入帳，因此最晚也得在1月20日辦理。投信業者表示，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不須在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。

群益投信表示，共同基金透過專業經理人的操作降低標的選擇不確定性，也能依照自身所處之年齡及理財需求進行合適的資產配置，因此建議投資人可將部分年終獎金用於定期定額投資共同基金，既培養理財習慣，亦能以此免除擇時進場的困擾，時間拉長還能攤平投入成本，另一方面，精打細算型的投資人更可趁機會參考近期各家基金公司所推出的手續費優惠活動，進一步節省投資成本。

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