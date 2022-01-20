美系外資針對大陸5G智慧機前景提出最新見解，認為大陸的5G智慧機成長幅度在2022年將會相較2021年明顯減緩，故在5G智慧機零組件個股挑選上，青睞於市占率提升，或者產品組合升級的受益者，包括台積電(2330)、聯發科(2454)，考量手機鏡頭規格已到頂，故喊賣大立光(3008)。

美系外資表示，大陸去年12月智慧型手機出貨量為3300萬支、年增長30%、月減少6%，自去年10月以來均維持逾3000萬支的水準，且已經從去年4月開始，連續6個月每月出貨量落在2000~3000萬支。另外，去年12月5G智慧機出貨量為2700萬支、滲透率為81%，累計2021年5G手機出貨量為2.66億支、年增長64%、滲透率76%，高於2019/2020年的4%/53%。

美系外資表示，假設2022年5G的滲透率成長和過去4G發展軌道相似，則預估2022年5G滲透率將達92%，全年5G智慧機出貨成長達29%，遠低於2021年的增長64%，與預估大陸市場5G智慧機周期即將接近尾聲的觀點相呼應。

美系外資表示，以智慧型手機相機來說，目前2/5/8MPx滲透率仍然很高，占總數的50%，去年12月大陸智慧能手機出貨量年增長 30%，相對於大立光、舜宇光學去年12月營收分別年減少7%、8%對比，顯示出手機相機領域競爭日益激烈，且規格恐已經到到頂峰。

美系外資表示，在5G智慧機溫和成長的預估前提下，選擇性看待智慧手機零組族群，更青睞於市占率提升，或者產品組合升級的受益者，台股部分，喊買聯發科、台積電，喊賣大立光。