台股加權指數在2021年正式突破1萬2千點天險，最高來到18291點，創歷史新高紀錄。進入2022年面對升息壓力，應如何作資產配置？群益投信投資長李宏正表示，即使面對未來升息，也可從中找到受惠於升息趨勢的優勢資產來進行布局，因此建議投資人可依投資屬性及風險偏好，在第一季還是可以多重資產配置，透過股債多元佈局，穩健因應市況變化，

另外，亞洲市場後市潛力可期，其中又以印度、中國、東協、最為看好；在全球科技創新趨勢中扮演重點角色的台灣也是值得布局；穩健保守投資人部分，面對通膨高企和升息壓力，高息資產利差仍具吸引力，可望吸引穩健資金配置，因此包括特別股、優先順位高收益債、次順位金融債皆可多加關注。

而瀚亞外銷基金經理人姚宗宏指出，2021年超過8成台股基金績效表現勝過大盤，看好主動型操作優勢可望在2022年延續。惟投資市場高低點難預測，與其猜測市場方向，不如利用定期定額的方式，不間斷地參與台股投資機會。至於標的選擇上，則可以篩選整體表現穩定的台股基金。近期台股出現高檔震盪拉回，主因去年12月下旬以來，受到美國聯準會升息預期提早影響，市場資金快速挪移，加上電子業進入第一季庫存調整周期，又有基期相對高的因素干擾，使得原先表現較佳的成長型類股面臨不小壓力。

展望台股後市表現，姚宗宏表示，目前台股兩個較大的變數為盤面缺乏主流產業和升息可能提前，預計農曆年過後，待美國升息動作相對明朗，加上內外資回籠，已經修正過的電子成長股可望重返主流盤面。建議投資人不妨趁機逢低布局，利用定期定額方式，持續加碼不停扣。