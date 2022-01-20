年底台北市長選戰萬眾矚目，有消息傳出國民黨立委蔣萬安接連宴請藍營名嘴餐敘，透露將在農曆年後宣布參選台北市長，蔣昨(19日)並未正面回應宣布參選時間點，仍引發政壇關注。民進黨台北市議員王世堅今(20日)被問及「你覺得國民黨今年會是立委蔣萬安選北市長嗎？」他回應，「我認為就是蔣萬安」，因為好幾個原因，包含他個人學經歷、地方活動力非常強。

媒體人黃暐瀚今在其主持的廣播節目《POP撞新聞》中詢問王世堅，「你在中山區有遇過蔣萬安嗎？國民黨先前也傳出議員羅智強選北市長，你覺得國民黨今年會是蔣萬安選北市長嗎？」王回應，「我認為就是蔣萬安，因為好幾個原因，第一他個人學經歷、資歷，也歷練過立法院，也夠了，最主要是名門之後，這一點我想在我們社會上他得到相當肯定，至少在藍軍這一塊是很穩固，大概就是支持蔣萬安，那羅智強非常優秀，我議會同仁，可是確實最強的當中總是要有最強，這點蔣萬安勝出」。

王世堅接著說，第二，蔣萬安的地方活動力非常強，活動力比我們議員都強很多，當然可能因為一方面助手也用了不少，地方形成安排確實花很大心思去時間上調配。黃暐瀚追問「地方活動能力強？意思是選民常常看到他？」王表示，「對，紮根的不錯，我看到蔣萬安在地方出現頻率大概跟里長一樣高，把立委當作里長來做，算認真，我想全民更希望說，這麼認真的情況也能夠在立法院也這麼認真才好，中央跟地方要一樣用心」。

至於黃暐瀚詢問「你覺得蔣萬安是不是最強的呢？民進黨能不能贏過蔣萬安？」王世堅則說，我認為意志力跟戰鬥力而言，像我們民進黨堅決強烈理念主張跟戰鬥韌性而言，「這部分蔣萬安是略輸我們」。