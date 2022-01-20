「護國神山」台積電是許多人夢寐以求的公司，不過一名男網友近日從台積電離職，感慨地說若學歷不高，注定只能做勞力活，甚至會被學長姊指派工作，且高階主管也因為長期高壓的關係，變得很沒有人情味，令他大嘆「傻傻的工作，只會成為公司的消耗品」，貼文曝光，引發網友熱烈討論。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》表示，在台積電工作，若做的是打雜成分很高的職務，預期未來都要替其他同事抬轎，再加上通貨膨脹大於調薪幅度，心裡會無法接受。相反地，許多學歷不高的人為了領高薪，拚了命想要進台積電，但頭腦不夠靈光，註定就是要做非常操的勞力活，這也就是台積電徵才下放學歷的原因。

原PO指出，台積電過去都是用高學歷的人，而這些高知識分子看到這麼多學店出身的人也在台積電，打從心裡瞧不起，便開始以學長、姊的姿態指派工作。另外，因為台積電長期處在高壓的環境下工作，主管階級為講求效率及產值，變得很沒有人情味，曾有同事做到精神恍惚，從樓梯上摔下來，結果主管一句慰問都沒有。

原PO感慨說，辦理離職手續時，看到有3個人在廠內面試，「真的名符其實裡面的人想出去，外面的人想進來」，他更表示，在社會上最重要的兩件事就是「你爸是誰、你有多少錢」，一般民眾要靠努力翻身真的很難，傻傻地工作，最後都只是公司的消耗品而已。

貼文曝光後，引發網友熱議，「出來上班本來就是等價交換，你這種心態太不健康」、「工作本來就看你追求的是什麼，能不能接受高壓及薪水」、「一樣都是台積電的員工，怎麼覺得你的人生好慘，樂觀點」、「學歷夠高的在裡面當然過得好，書讀得不多本來就只能靠勞力賺錢，這個社會本來就是這樣」。