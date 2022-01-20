世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)前陣子遭澳洲取消簽證、驅逐出境，在抗爭約10天後仍無緣參加澳網，四連霸夢碎，而其實一切原因都在於他堅持不施打疫苗，沒想到在事後他就遭爆料是一家丹麥生物技術公司「QuantBioRes」股東，此公司在開發一種不涉及疫苗接種治療新冠肺炎的方法。

Tennis champion Novak Djokovic has an 80 per cent stake of Danish biotech firm QuantBioRes, which is aiming to develop a medical treatment to counter COVID-19, the company's chief executive told Reuters on Wednesday. https://t.co/Zh8orS7svy — CTV News Calgary (@CTVCalgary) January 19, 2022

據國外媒體報導，喬柯維奇和妻子已入股這家丹麥生技公司，他們有該公司80%股份，喬柯維奇有40.8%，妻子有39.2%，而入股時間約在2020年6月，投資金額還未被公開，不過當中最讓人吃驚的是，這家公司傳出正在研發抑制新冠肺炎的新方式，不免讓人聯想到，喬柯維奇堅持不打疫苗是否與此公司有關。

該公司計畫在今年於英國開始進行藥物臨床實驗，執行長卡雷維奇(Ivan Loncarevic)透露這次研發的是治療新冠肺炎的藥物，與疫苗沒有任何關係，另外他還表示目前大約有11名研究人員，分布在丹麥、澳洲和斯洛維尼亞，鑽研這種非疫苗的治療方法，此外也證實了喬柯維奇確實有購買公司的股份。