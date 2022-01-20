國民黨青年部前副主任詹為元表示，一位70歲女性長者向他抱怨，自己想打第二劑BNT疫苗卻礙於資訊混亂多次碰壁，浪費許多金錢與時間。詹指出，Omicron變種病毒導致大批民眾搶打第三劑，卻因此排擠要施打第二劑的民眾，未完整接種兩劑疫苗者恐成破口，呼籲政府將疫苗施打分流並在網路平台統一預約，才能盡快補破網。

詹為元19日在臉書發文表示，一位欲接種第二劑BNT的70歲女性長者對他說，她本來要在台北市仁愛醫院打BNT，過了半個小時卻有醫護人員表示「沒預約的不再加號」，要他們趕快到台北車站才有BNT可打；她求證里長首先得到「台北車站20日才打BNT」的答案，再求證卻被告知「現在台北火車站隨到隨打，不用預約，任何疫苗都有，趕快去」，她於是趕緊搭計程車直奔台北車站；但她到台北車站後，現場醫護人員卻又說「今天只有莫德納，明天（指20日）才是BNT」。

這位長者想打第二劑BNT卻處處碰壁，讓她忍不住大罵：「詐騙集團的政府，連三天坐了將近1000元的計程車費，真是可惡透了。」詹為元得知此事後，研究數據發現，目前台灣第一劑的覆蓋率為80.84%，第二劑為72.69%，也就是有190多萬人只打了第一劑，等著儘速施打第二劑。

詹為元強調，疫苗至少施打兩劑才算基本的完整接種，最近Omicron來勢洶洶，許多民眾搶打第三劑，反而排擠要施打第二劑的民眾，讓這個斷層成為疫苗破口。目前疫苗預約平台只能預約第三劑，想打一、二劑的民眾只能一家一家醫院打電話，但資訊非常混亂又沒統一，民眾只能像無頭蒼蠅的橫衝直撞碰運氣，他建議政府應將施打一、二、三劑的民眾分流，並統一開放都可上疫苗預約平台進行預約，甚至保留一定數量疫苗優先給接種一、二劑的民眾施打。