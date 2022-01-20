台鐵今（20）日發新聞稿表示，台鐵太魯閣事故的26位罹難者家屬已於本周一（17日）共同提民事訴訟，被告包括義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等。

有關0402台鐵408次列車事故，台鐵局已藉由受讓罹難者家屬的財產損害賠償請求權與已和解的26位罹難者家屬共同具名，於111年1月17日以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人為被告，向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟。就不及參與本次起訴的已和解或待和解的罹難者家屬，台鐵局將陸續以追加原告方式納入本件民事訴訟程序中。

本件民事訴訟的求償金額，係以台鐵局支付的補（賠）償金額作為基礎，並完全尊重家屬提出的個別請求金額及主張，由台鐵局委請律師撰擬書狀協助於本件民事訴訟進行請求，待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵局已支付的補（賠）償金額的部分，台鐵局將再給付差額予罹難者家屬。

台鐵並表示，台鐵對0402事故所應承擔的部分絕不卸責，並將盡全力給予家屬妥善的關懷與協助。