高雄市警局「各外勤單位正面新聞統計排名」。（司改會提供）

民間司法改革基金會偵查不公開監督專組召集人施泓成（左起）、檢察官與警察制度改革專組召集人鄭文龍、警察工作權益推動協會理事蕭仁豪等人20日召開記者會，呼籲取消警察媒體露出績效。（黃世麒攝）

民間司改會及台灣警察工作權益推動協會、陪審團協會20日舉行記者會，指高雄市政府警察局對所屬分局及人員要求員警「要多發布甫察獲之刑事案件新聞」，違反偵查不公開，要求高雄市警局取消不當續效要求，各縣市應成立地方警察績效委員會。

民間團體指出，去年收到了來自基層員警的檢舉，表示高雄市政府警察局對所屬分局及人員要求員警「要多發布甫察獲之刑事案件新聞」，除臚列各分局的「優良案例外」，甚至還作出「各外勤單位正面新聞統計」之排名，並且給予「核分」。

司改會等表示，這些不合理的要求，已迫使基層員警為符合長官要求搶新聞版面，而出現多件違反「偵查不公開」的情形。更嚴重的是，在高雄市警局公布的「偵查不公開檢討報告」中，卻漏未檢討有違反疑義的相關案例，可見其檢討無效、報告流於形式。

司改會等團體呼籲，高雄市警局應取消不當績效要求，並徹底檢討績效制度及「偵查不公開原則」的落實；警政署應督導高雄市警局的不當績效要求，並瞭解、評估各縣市政府各自頒布的績效要求，檢討有無不當項目。

此外，行政院內政部應盡速成立中央警察績效委員會，建立科學化、合理化的績效制度，以落實司改國是會議決議、提升警察辦案的專業及效率。各縣市政府應明確取消「警察媒體露出」的相關績效，且一併盤點、檢討現行績效要求，並成立地方警察績效委員會。