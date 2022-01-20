台中市一名老翁迷途，員警將他載往鄰近長者易聚集的土地公廟詢問，現場一名長者馬上認出老翁身分，順利聯繫上家屬。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名74歲老翁，獨自一人倚靠在南屯區紐澤西護欄前，員警向前協助，老翁只能說出自己名字，不知地址，警方研判應為附近住戶的機會增加，將他載往鄰近長者易聚集的土地公廟詢問，現場一名長者馬上認出老翁身分，順利聯繫上家屬，大家直呼「土地公廟真的照顧鄉里，連迷路老翁都可以幫忙找到家」。

台中市警察局第四分局黎明派出所巡佐徐大偉、警員蔡幸蓉執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱在南屯區五權西路二段附近見一名老翁獨自倚靠在紐澤西護欄前，亟需員警協助。

員警獲報至現場，發現老翁雙眼緊閉，整張臉被冬陽曬得滿臉通紅，連忙將其攙扶起身，並提供飲用水予以解渴，老翁方大喘一口氣。

老翁身上未攜帶任何證件，不斷喃喃自語重複自己的名字，員警按圖索驥使用戶役政系統查詢比對均不符，案情陷入膠著之際，巡佐徐大偉靈機一動，見老翁身上衣物尚整齊清潔，研判老翁非遊民，且因行動不便，老翁為附近住戶的機會增加。

員警將老翁載往鄰近長者易聚集的土地公廟詢問，沒想到現場一名長者馬上認出老翁身分，順利聯繫上家屬，家屬看到已經失蹤一個上午的詹姓老翁在員警護送下平安返家，心中的大石總算放下，頻頻感謝員警的積極作為，才得以讓老翁一家順利團圓。

黎明派出所所長林澤聰表示，若家中長者有記憶力退化情形，可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速連絡家屬，隨著農曆春節將屆，「加強重要節日安全維護」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，推動各項為民服務工作，若民眾有相關需求可向鄰近派出所申請舉家外出、護鈔等協助。