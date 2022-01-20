由太魯閣事故罹難者家屬所成立的「太魯閣的眼淚」，昨日在臉書貼出太魯閣是件大事紀，諷刺從1月3日貼出協尋行政院長蘇貞昌的「尋人啟事」之後，蘇貞昌表示「不是不見」，但至今卻毫無消息。

「太魯閣的眼淚」表示，去年4月2日事發之後，4月17日蘇貞昌還握著家屬的手說這是政府的錯，他會盡力彌補，給一條安全回家的路；不料一直到去年12月22日家屬送出給蘇貞昌院長的一封信，23日政委羅秉成聯絡他們說「蘇貞昌公務繁忙，短期無法見面，由政委代表接見家屬」。

今年1月3日「太魯閣的眼淚」發出「尋人啟事」，1月6日蘇貞昌受訪說「可能是個誤會」，說從悲劇發生後，政府負起責任，一直盡各種方法照顧，他也緊盯相關照輔與台鐵的改革；蘇貞昌還說交通部長王國材和相關主管也都在各方面努力，工作也都有跟他報告，這次家屬要求見面，他也請羅秉成政務委員和家屬聯絡，如何面對問題？大家理性討論清楚。

當時蘇貞昌特別澄清，「我不是不見，而是希望大家各方面都準備好，大家要見面，是為了解決問題，相關同仁也在做這方面的努力，希望不要有誤會。」「太魯閣的眼淚」隨即在臉書貼文表示：「請院長提出具體的時間，我們罹難者家屬都可以配合。」但是到了昨天（19日）仍無下文，難道還要說「可能是個誤會」嗎？