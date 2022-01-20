特殊學名藥廠法德藥(4191)2022年在兩周之內連續取得三張藥證，分別為抗憂鬱症Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證；抗慢性鐵質沉著症派鐵可溶錠125毫克，取得台灣衛生福利部TFDA藥品許可證；抗B型肝炎恩替卡韋片(Entecavir Tablets)取得中國NMPA學名藥藥證。法德藥位於廣東省的藥廠已通過美國FDA及中國NMPA核查，2020年以來陸續取得心血管用藥、B型肝炎用藥、精神科用藥等七張藥證，並以最快速度上市銷售，搶占美中兩大學名藥市場，後續出貨大增將可帶動業績表現。

法德藥專注於開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，目前兩大重磅產品富馬酸(口奎)硫平緩釋片(Quetiapine Fumarate ER Tablets)與琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER Tablets)均已開始出貨，營收穩定成長。2020年營收2.87億元，成長730％，2021年營收3.97億元，再成長38％。

近日連續取得三張藥證，其中恩替卡韋片即是受惠中美雙報，獲得中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心擬納入優先審評程序，2020年取得美國FDA藥證後，今年初即取得中國NMPA藥證，可於B型肝炎患者最多的中國大陸市場銷售，根據中國大陸米內資料庫統計，恩替卡韋片於2018年中國大陸城市公立醫院之銷售額約為人民幣21億元，市場規模龐大，法德藥再添一大成長動力。

法德藥目前仍有數種藥品正在審評中，包括抗癲癇、抗思覺失調症、糖尿病、高血壓等藥品，將持續為公司注入成長動能。去年9月取得中國大陸NMPA藥證的琥珀酸美托洛爾緩釋片，將於近期納入中國大陸全國藥品集中採購清單之中，倘能順利得標中選，則可提升出貨快速成長，加上恩替卡韋片、派鐵可溶錠、奧氮平口崩片上市銷售，今年法德藥仍是長期營收成長的階段。

法德藥積極尋求全球代工合作機會，發展CDMO業務，增加多元化的代工品項與劑型，以其技術本位的競爭優勢，搶攻千億美元商機。藥廠設立在中國大陸廣東省，原料藥可就近供應，並可減少原廠進入中國大陸市場的屏障，對原廠有降低成本及促進銷售的重要助益。