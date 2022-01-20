消息人士透露，白宮已經通知美國晶片業者預先做好準備，一日莫斯科入侵烏克蘭，美國可能對俄羅斯祭出新的出口限制，可能包括阻斷俄國取得電子產品、技術與零組件的全球供應鏈。

在路透社和《紐約時報》報導美國可能擴大對俄國的限制措施後，面對美國晶片業的詢問，白宮發出了這樣的警告。

白宮國家安全委員會官員Peter Harrell和Tarun Chhabra向美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）高層表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美方將對俄羅斯發動前所未見的行動，晶片業應做好準備。

與白宮通話之後，美國半導體產業協會一名高層在給會員的信中表示，國家安全委員會直白地告訴我們當前烏克蘭情勢的嚴重性，稱這是一個非比尋常的情況，可能是自二戰以來最嚴重的入侵他國行動。國家安全委員會表示，美國政府認真考慮任何及所有選項。

根據這封電郵，美國半導體產業協會試圖了解美國政府可能採取的一連串措施，包括金融制裁、擴大對俄羅斯的出口限制，就像是對伊朗和北韓實施的出口限制一樣，以及對俄羅斯祭出一項2020年通過的規定，該規定賦予美國政府更大的權力，進而阻斷了中國華為公司取得非美國製產品的供應管道。

一名美國半導體產業協會成員表示，準備工作可能包括確保在莫斯科的員工具有良好的IT保護，並做好立即停止對俄羅斯出口的準備。

白宮發言人拒絕證實這個消息，僅表示：「我們非常清楚，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將考慮許多選項，將與盟友和合作夥伴聯手，讓俄羅斯經濟付出慘重代價」。

美國半導體產業協會負責政府事務的主管Jimmy Goodrich在聲明中表示，如此廣泛的出口管制措施可能使我們陷入未知的領域，我們還在盡力評估這可能對全球供應鏈產生的連鎖影響。

此外，消息人士透露，代表電子製造與設計供應鏈的SEMI也曾在周二致電白宮國家安全委員會討論相關問題，稱該產業協會相當擔心這可能美國科技業造成的影響。