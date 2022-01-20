工業電腦廠安勤(3479)宣布推出最新觸控螢幕開發模組套件（Panel Kits），為針對各式嵌入式應用設計，提供最高彈性的機構設計需求研發的模組套件，可有效減少專案內觸控螢幕部分開發時間，提供高品質的觸控顯示解決方案。

安勤指出，觸控螢幕開發模組套件主要鎖定智慧工廠、零售、交通、居家等4大目標市場，如工業自動化、人機介面（HMI）、包裝辨識系統，KIOSK、互動式電子看板、多媒體資訊站、公眾互聯網，戶外繳費機、及會議系統、健身器材等。

安勤表示，觸控螢幕開發模組套件能彈性與已開發的嵌入式板卡或系統結合，並透過各種客製化需求適應各式應用領域。透過觸控螢幕開發模組套件進行產品開發，可大量節省顯示面板與觸控組裝測試開發時間，亦可承接小量MOQ專案。

安勤指出，觸控螢幕開發模組套件主要針對已有機構設計能力的廠商，能搭配觸控螢幕開發模組直接進行需要觸控螢幕功能的專案開發，或正在開發嵌入式板卡、且需要觸控螢幕功能的專案使用，亦可當成現有觸控螢幕方案，顯示面板或觸控功能損壞時的維修套件。

安勤表示，相較於市面同質性產品，安勤觸控螢幕開發模組套件提供更多尺寸與顯示類型選擇，提供更靈活的選擇，加速產品導入。同時，公司提供全面客製化服務，包括多種塗層與貼合方式選擇、客製化商標、額外所需R&D支援等。