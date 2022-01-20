搶健身商機，連鎖咖啡路易莎自創「Self Room」健身品牌並打造複合經營的「路易莎生活運動館」，」位在CITYLINK松山貳號店的「路易莎生活運動館」並於20日正式開幕。門市更獨家推出高蛋白飲、生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身控最愛美食，全力搶健康商機。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢表示，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析顯示，20-45歲年輕客群占了70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，路易莎洞察健身趨勢後，希望跳脫傳統健身房型態，提供全新的健身體驗。Self room除有許多針對特定部位的鍛鍊器材，齊全精緻，收費方式也由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分計費，滿足不同需求的客群。

路易莎咖啡去年底成立子公司大立仕，資本額約2000萬元，主要營運項目為運動服務業，員工人數約50人，並以每月租金79.18萬元，承租台北市松山區寶清段的使用資產權，做為旗下健身房的使用空間。建物面積共385.34坪，5年租金總額約4531萬元。

路易莎生活運動館位在CITYLINK松山貳號店的一樓與二樓，原為蔦屋書店，路易莎租下後以新品牌Self Room打造健身房。

「路易莎生活運動館」主打「屬於你的健身美學」，黃銘賢表示，自己一直在尋找沒有壓力的運動空間。黃銘賢認為，「健身不該只是練肌肉」，他希望Self room給人感覺自由自在舒適放鬆， 路易莎生活運動館這裡的每一樣器材，都是黃銘賢精心挑選的精品級健身器材。黃銘賢並表示，自己曾因為壓力胖到快100公斤，靠健身甩脂30公斤，拿回身體的主控權。

「咖啡是生命、健身是情人」，黃銘賢說，鑽研健身後發現咖啡因能消除水腫，提供新陳代謝，增強運動後的燃脂能力及健身效果，這個過程叫EPOC，「讓咖啡做你的健身後勤」。其實，要從痛苦的鍛鍊轉成快樂的健身並不容易，這跟喝咖啡蘊含一樣的道理，入門沒有概念，照著別人設計的菜單跟口味，久了就想探索適合自己的產區風味，找到適合自己的健身方程式。

Self room開幕期間限定400名訂閱制享每月999元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，儲值1000元再贈送500元