藝人小嫻(黃瑜嫻)離婚後再覓得良緣，與男星金剛(李信樵)穩定交往，小倆口更手牽手揮別城市喧囂，近年定居於墾丁，還一起經營雞翅生意，無論用料還是口味都相當受到喜歡，因此他們拓展了宅配模式，讓全台饕客都能享受到這個好滋味，但也因此非常忙碌，昨天小嫻在臉書po文，突然跟男友金剛連聲對不起，網友乍看嚇到，理解後則紛紛到留言區，狂刷4個字送給金剛。

如今定居南台灣的小嫻與金剛，不時透過社群分享他們的生活點滴，不難看出兩人感情至今仍非常安適而甜蜜，昨天(1/19)小嫻在臉書貼出兩人同框照，開頭就寫下「對不起」，而這天是金剛的41歲生日，小嫻準備了蛋糕給他，說道：「阿北對不起哦～說好不過生日的，又不小心讓你吹了三次蠟燭，生日快樂哈，謝謝你的照顧陪伴和包容」。

小嫻更真情告白，吐露自己並不是個很小女人的女友，所以常讓金剛很頭痛，「很抱歉我的心直口快，伶牙俐齒，你每次都覺得講不過我，然後就算了」，小嫻連忙反省自己，表示會努力修正改過，並且試著認錯，「對不起哦～如果有做不好的地方，你要告訴我喔！」。

說完對不起，小嫻也謝謝男友包容，笑稱這篇慶生文沒有幹話，「我想如果我都做到的話，就是你最好的生日禮物了」，同時祝福天下所有摩羯座男生生日快樂，「因為阿北說這是好星座」，而看到最後解開疑惑的網友們，也感受到小嫻的真摯與兩人的好感情，紛紛在留言區狂刷「生日快樂」，獻上祝福。