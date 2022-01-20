領年終後離職是許多人選擇轉換職場的時間點，不過有網友卻透露同事決定在領年終前離職，且公司年終在業界算出名的好，因此同事的舉動讓原Po相當不解，上網詢問網友們看法，有過來人表示，原因不外乎是新工作待遇更好或無法忍受目前的工作，此外，有網友認為，也許是新公司有給一筆獎金補償年終，才會吸引同事年前跳槽。

該名網友在《PTT論壇》上發文表示，公司年終在業界算是出了名的好，但卻有人選在領年終之前離職，「那公司平均給5個月，就算以30k計算，少說十幾萬打水漂，這到底什麼心態我真的不懂，有那麼不舒坦嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為會提早走，主要是無法再忍受工作內容或新工作的待遇遠優於舊工作等原因，「趕新公司報到啊，新公司顯然更好」、「不缺、不爽、新公司更好」、「不缺啊，不想髒了手再幫慣老闆」、「環境爛到待不下去」、「新工作開很高，選我正解。」

此外，有過來人透露，可能離職同事也跟新公司談好，會有一筆補償獎金，因此才會提早離職，「有跟新公司談好年終補償吧」、「有些很缺人的公司，會發一筆獎金補償，看怎麼談」、「搞不好他新公司有給他特別獎金或補償」、「下一份工作薪水很好，或願意多付錢挖他。」