在Omicron變種病毒出現前，新冠疫苗打滿兩劑，可有效降低感染及重症風險；結果現在要打到第三劑了。台灣也調整接種政策，間隔滿3個月即可施打第三劑，不再是先前堅持的5個月。上述變化都說明了病毒不斷變異，造成防疫腳步慢半拍、邊堵邊改。許多免疫專家認為，疫苗不可能無限制一直打下去，除了浪費社會資源，更擔心病毒繼續突變，沒完沒了。

以色列成為全球第一個打到第四劑的國家，確診數仍居高不下，顯示在「與病毒共存」之前，病毒已先學會「與疫苗共存」。國際間已有呼聲，疫苗不該無止盡一直打，各國政府應思考可長可久的防疫對策。

專家直言，每隔一陣子就打新一劑疫苗，「要打到什麼時候」，部分專家批評，之前說打滿兩劑可有效抵擋Delta，結果現在又爆出一個Omicron；打完第三劑，會不會之後又來一個新的變種？

「打了第三劑，抗體濃度還是會隨著時間下降，不是永久有效」，也因此，追加疫苗這種治標不治本的方法，已遭到不少人挑戰。醫師甚至提出，不斷追打疫苗會讓免疫系統只對單一病毒有反應，可預期變種病毒會愈來愈多，屆時這些新的病毒，反而無法被免疫系統抓出來。