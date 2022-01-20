有網友分享，發現奇怪的斑馬線，只見一般常見的橫條斑馬線中間，多出3條垂直線，將原本的橫線切成兩段，讓他好奇用意是什麼。有網友搞笑表示是運動品牌聯名款，不過正確解答是《導盲型行穿線》，厚度較一般班馬線更為凸起，方便視障朋友感覺而穿越馬路。
有網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》分享一張路口照片，並發問：「斑馬線款式好幾種...這一型的斑馬線，畫成這樣，又是什麼用意？那三條直線，又是什麼用意？」。
有網友歪樓回：「adidas 聯名款」、「公路局X adidas」、「浪漫台三線」、「愛迪達贊助的，過幾天會有將門跟亞瑟士」。
不過正確答案是《導盲型行穿線》，於斑馬線上加繪縱向行穿線，用於協助視障者走斑馬線有可以依循的依據，一般的班馬線厚度才0.2mm，而導盲型的行穿線厚度有0.4~0.6mm，較為凸起，方便盲人朋友能以仗追跡，安全穿越馬路。
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