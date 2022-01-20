重劃區的舒適街廓及親民房價，使其成為近年買房首選。位於桃園八德區豐德路以北、仁德路以南的八德擴大重劃區(簡稱八擴)，同時擁有舊市區繁榮機能及重劃區街廓之低密度靜謐環境，以及正在施工中、預計2026年完工的捷運綠線G01站、國道三號增設大鶯豐德交流道，屆時將快速串聯新北市，形成福爾摩沙新都心，北二高沿線新移民潮指日可待。

隨著原物料不斷攀升，雙北房價居高不下，迫使脫北者往外蔓延，使桃園成為人口成長六都之冠。其中，總面積164公頃的八擴，距離桃園區、中壢區、大溪區、新北市鶯歌區皆不遠，中山路還可銜接國道三號、興豐路連接大湳交流道，且未來將興建捷運綠線G01站，可串聯桃園藝文特區至桃園機場；國道三號也將增設大鶯豐德交流道，往返新北更便捷，落實北北桃一日生活圈，也因交通利多，深受新北客層矚目。

位於三峽的北大特區，目前房價已站上4至5字頭，中永和、新店區更是突破7字頭，反觀生活機能、居住條件不輸新北的八擴，每坪只要3字頭，相同房價卻能享有更大坪數及生活品質。出自於益騏建設的新推案「益騏福爾摩沙」，就位於八擴的第一林蔭大道50米建德路及廣興三路口，鄰近綠捷G01第一站核心之首，沿路串聯桃園及中壢雙火車站、青埔高鐵站、桃園機場，一口氣匯集重劃區、交流道、桃捷等3大優勢，去哪兒都方便。

另外，八擴重大建設也陸續興建中。八德區早期以務農為主，亦是埤塘之鄉，故政府將興建米食文化中心住商大樓，推廣稻米文化及各式米食，預計112年完工啟用；最受矚目的中央大學醫院設立計畫，也是桃園地區唯一的綜合型國立大學中大智慧健康創新園區現正招商中；北區青年活動中心規劃興建3棟建築，有公托中心、親子館及兒童發展服務中心等綜合性建築，目前已完成招生。透過這些重大建設的興起，未來勢必將增加眾多工作機會及激升人流與錢潮。

「益騏福爾摩沙」享有重劃區低密度寬敞街廓，且鄰近占地3千坪的建德公園及溪濱公園，盡享廣闊腹地綠意環境，生活步調放慢，生活品質卻升高了。學區的部分，距離八德國小步行只要10分鐘，八德國中車程約3-4分鐘；生活採買方面，步行2-3分鐘即可抵達八德興仁花園夜市，5-6分鐘抵傳統市場，車程7分鐘可達大潤發；鄰近大湳商圈、忠貞商圈及興豐路商圈，日常娛樂、採購、覓食皆無虞。

挑高7米8的氣派門廳。(圖/益騏福爾摩沙提供)

「益騏福爾摩沙」基地面積2116坪，三面臨路，樓層規劃地上14層、地下3層，住家310戶、店面18戶，房型為2-4房、26-50坪。公設的部分，規劃設計770坪中型花園，擁79棵樹叢，宛如身處綠意叢林，四季盡享不同花卉景觀；此外，還有挑高7米8的氣派門廳，以及交誼聽、閱覽室、包裹室、健身房、瑜珈、琴房、家教室及多功能育樂中心，甚至引進駐點於各大知名百貨商圈的兒童遊戲區「騎士堡」，藉由多元遊戲啟發孩童身心發展，深受大人小孩喜愛。此外，因應後疫時代，每部電梯皆配有Sharp空氣濾淨機，讓住戶出入安全又放心。

公設引進深受大人小孩喜愛的騎士堡。(圖/益騏福爾摩沙提供)

在萬物皆漲、雙北房價持續噴發的時代，擁有交通利多、成熟生活機能及高品質居住環境的八擴，成為近年購屋的新寵兒。新的一年不妨調整買房策略，用距離換取居住品質，讓購屋變得更聰明。

益騏福爾摩沙

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