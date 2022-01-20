美股周三(19日)大幅波動，早盤開高，不料收盤前2小時突然急殺，尤其對升息敏感的科技股更是血流成河，那斯達克指數 收跌1.15%，費城半導體指數重挫3.09%，資深分析師指出，美債殖利率的飆升，過去已反映，到底發生什麼事，讓原本有反彈機會的美股再度下挫，最主要原因是美國總統拜登在就職記者會表示支持聯準會(Fed)緊縮貨幣政策來對抗通膨，等於下達聯準會要升息的命令，股市當然會緊張。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，周三美股又有很大的波動，盤前美國10年期公債殖利率飆到1.9%，但因為美股過去已經反映，市場認為沒有太大影響，美股開高，但收盤前2小時突然急殺，尤其對升息敏感的科技股更是血流成河，那指收跌1.15%，從去年11月最高點計算，跌幅已達10%，從技術分析來看，叫做修正，一旦從高點下跌20%，就進入熊市，費半指數大跌3.09%，台積電ADR下跌2.11%，聯電ADR下跌1.15%，跌幅不算太重。

美股收盤時10年期公債殖利率1.85%，並未再創高，到底發生什麼事，讓原本有反彈機會的美股再度下挫，蔡明彰指出，最主要原因是拜登在就職記者會講了非常多重點，其中讓股市最在意的是一句話，就是支持聯準會緊縮貨幣政策來對抗通膨， 過去因為疫情印了很多鈔票，但不免造成嚴重通膨，今年是期中選舉年，攸關拜登2024年能否連任，通膨一定要打下來，就只能靠貨幣政策，等於下達聯準會要升息的命令，股市當然會緊張。

蔡明彰指出，台股面對美股的跌跌不休，一定會有影響，尤其台股的外資有許多是美系外資，雖然台股在新興市場算抗跌，但難保外資會不會有一天翻臉不認人賣超，提款走人，回去救美股，影響不見得今天就會發生，不過，未來要一定提防，不要輕忽美公債風暴造成的影響。