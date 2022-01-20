拜登預期俄羅斯會挺進烏克蘭。

美國總統拜登昨（19）日預期俄羅斯會「挺進」烏克蘭，警告如果俄羅斯軍事侵略，將會付出「沉重代價」。他昨日也坦承，如果俄羅斯「小範圍入侵」，北大西洋公約組織（NATO）內部對此該如何因應仍存在分歧，這番話讓烏克蘭嚇一大跳，認為等於是對莫斯科的侵略行動亮綠燈。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、美國《國會山莊報》（The Hill）等外媒報導，拜登昨日在就職周年記者會上坦承仍無法確定俄羅斯總統普丁的意圖，不過他認為普丁很快就會侵略烏克蘭。

「我不太確定他會做什麼，但我猜測他會挺進，他必須做些什麼。」拜登說普丁正在後蘇聯時代中尋找歷史定位，「他正試圖在中國與西方之間尋找自己的位置。」

拜登也強調，如果俄羅斯軍事侵略烏克蘭，莫斯科將會付出「沉重代價」。當被問到個人對普丁意圖的看法時，拜登說：「他會測試西方嗎？盡可能地考驗美國及北約？是的，我認為他會，但我也認為他會付出嚴重且昂貴的代價。」

他警告，莫斯科將會面臨前所未見的制裁，包括限制俄羅斯在任何美國金融機構的交易，俄羅斯人民也會面臨「沉重」的性命損失，他附帶指出實際將祭出什麼程度的懲處將取決於俄羅斯的侵略程度。

拜登相信普丁並不希望與烏克蘭全面爆發戰爭，「他並不處在統治世界的有利位置上，所以我不認為他這樣想。」

不過拜登也在記者會上公開坦承，北約內部對於莫斯科「小範圍入侵」後的因應措施沒有共識。

「這取決於他（指普丁）的所作所為，我們在北約前線上能夠多團結。」拜登說，「如果俄羅斯入侵，俄羅斯將會被咎責，而這取決於他做了什麼，小範圍入侵是一回事，我們最終不得不爭執該做些什麼，以及不該做些什麼。」

拜登強調北約成員立場一致相當重要，「這是我花費大把時間在做的事，而目前仍有分歧」，「關於哪些國家願意做什麼，北約內部仍有分歧，取決於發生的情況。」

CNN指出，拜登的這番直白評論幾乎立刻引發基輔強烈不滿，把烏克蘭官員嚇了一大跳。

一名烏克蘭官員表示，對於拜登特地區分「侵略」及「小範圍入侵」的差異感到震驚，認為拜登此番話暗示莫斯科小範圍入侵將不會受到制裁。「這是如普丁所願，為他進入烏克蘭亮綠燈」，這名官員強調，從沒聽過美國政府會這樣區分，「基輔驚呆了。」

事後白宮也迅速出面澄清拜登的說法，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）發布聲明表示，拜登明確向普丁表示，任何俄羅斯軍隊越過烏克蘭邊境，將會是一次新的入侵，將會面臨美國及盟友「快速、嚴重、且團結一致的回應」。

莎琪也強調，拜登相當清楚除了軍事行動外，莫斯科還有其他侵略劇本，包括網攻及準軍事戰略，拜登重申這些侵略行動都將面臨「果斷、相互及團結的回應」。