LED股近來成為法人買盤重心，整合大廠富采投控（3714）今年可望持續受惠mini LED需求看旺，三大法人本周三合計買超約一萬四千張，億光（2393）今年營運也續拚兩位數成長，同三獲土洋法人共買超約4100張，今早兩檔股價續強，持續攀高價。

看好今年mini LED需求，富采投控持續增產，預計今年第二季就有大約2成以上新產能開出，可望帶動今年業績持續成長。

富采2021年受惠於LED產業復甦以及mini LED應用發展，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，法人看好2022年mini LED需求續強，公司營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高。

市場預期今年mini LED供不應求，富采也持續擴充mini LED產能，預計今年第二季就有大約2成以上新產能可望開出，mini LED磊晶片產能可能從去年底的年產能120萬片、進一步提升到150萬片。去年mini LED占富采營收比重約3成，估計今年營收占比接近4成。

展望今年第一季，預計受到農曆春節假期工作天數較少及季節效應影響、單季營收比上季下滑，隨著工作天數恢復，加上擴產效應，法人預期最快第二季營收重返百億元，第三季旺季持續加溫，全年營收挑戰400億元。

LED封裝大廠億光去年營運攀高且今年續拚成長，加上日本IDM大廠羅姆半導體(Rohm)天津廠短期因疫情停工、可能轉單之預期，股價持續補漲。

去年光耦合器、不可見光等需求暢旺，億光2021年獲利挑戰近7年新高，EPS估逾4.5元。展望今年，隨著Mini LED背光應用擴大，以及不可見光等產品需求續強。公司力拚今年業績持續達兩位數之成長。

另外，中國新冠疫情延燒，日本羅姆半導體(Rohm)天津廠受影響宣布停工，由於該廠生產光感測器、LED顯示器等產品，與台廠億光產品重疊性相當高，可望受惠轉單。

億光去年在紅外線、光耦合器、不可見光，以及Mini LED相關封裝元件/模組等各主力產品需求強勁推升，2021年全年營收250.28億元、年增15.86%，並創下自2018年以來近4年新高。

億光2021年前三季營收192.64億元；毛利率27.33%、年增近2個百分點；前三季歸屬母公司淨利16.76億元，年增約83.2%，每股盈餘3.78元。法人預估，2021年全年每股盈餘在4.6-4.8元、為近7年新高。公司近年來股利都以現金為主，高股息殖利率亦可期待。