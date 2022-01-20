工業電腦廠凌華(6166)受惠零組件缺料狀況略有紓緩，2021年營收在12月及第四季強彈拉抬下重返成長軌道。由於訂單能見度良好、配合遞延訂單出貨挹注，公司預期2022年首季營運可望持穩去年第四季高檔，全年力拚恢復雙位數成長動能。

凌華2021年12月自結合併營收12.73億元，月增達42.54％、年增達17.82％，刷新歷史新高，使第四季合併營收30.24億元，季增達31.96％、年增達11.51％，改寫歷史次高。累計全年合併營收96.73億元、年增0.38％，扭轉衰退態勢恢復成長、創歷史第四高。

凌華去年訂單需求暢旺，惟受零組件短缺導致出貨進度遞延、成本上漲造成毛利率下滑，以及總部廠房搬遷等一次性費用認列等影響，去年第三季營運轉虧落底，使前三季稅後淨利0.17億元、年減達89.78％、每股盈餘（EPS）0.08元，雙創同期新低。

凌華全球財務長鄒大智先前表示，公司去年第四季至今年上半年訂單能見度良好，業績成長趨勢明確。惟供應鏈問題使出貨進度仍有遞延狀況，使去年第四季營運雖見谷底回升，但復甦動能較先前預期弱，全年營收估與前年相當，獲利則難逃衰退。

不過，鄒大智對凌華2022年營運成長維持樂觀看法，表示目前訂單達交率約7～8成，將致力去年已收單但遞延出貨的訂單陸續出貨，預期首季營收有望與去年第四季相當，且各地區及事業群均具成長契機，全年營運將谷底翻身、營收力拚達雙位數成長。

同時，凌華因應發展規畫調整內部組織架構，將過去的功能性組織轉變為事業群組織，區分為邊緣AI、邊緣可視應用、自主移動等3事業部運作，藉此可使公司對未來相關應用成長趨勢更清晰，對市場的掌握度亦可望提升。