繼Take-Two宣布以127億美元收購Zynga後，微軟接棒表示，將以687億美元天價買下動視暴雪，刷新遊戲史上規模最大收購案。法人表示，在元宇宙題材發酵下，遊戲產業正進入重大轉折點，預估未來3年獲利年複合成長率（CAGR）上看14%。

據統計，目前元宇宙市場涉及4大領域，包括：遊戲軟體、遊戲硬體、直播現場活動、社交媒體與廣告等，2020年產值規模合計達4789億美元。未來幾年元宇宙生態系統將越加完備，預估到2024年規模進一步上看7833億美元。第一金全球eSports遊戲電競基金經理人林志映表示，2022年開年，遊戲產業即掀起併購熱潮，且規模都超過百億美元。其中，美國第3大遊戲業者Take-Two Interactive將以127億美元，買下社群遊戲開發商Zynga；而微軟則計畫斥資687億美元現金，收購動視暴雪，可望躍居全球第3大的遊戲公司，僅次於騰訊和索尼。

動視暴雪、Take-Two都是歐美前3大遊戲軟體公司，另外微軟在XBOX主機耕耘多年、Zynga為手遊公司，藉由併購活動，可達到兩大目的，一是產品或服務互補，提高營運綜效；二是策略布局，卡位元宇宙商機。

隨著元宇宙題材發酵，遊戲產業正進入重大轉折點，不只提供娛樂功能，也滿足社交、工作、生活的需求，刺激雲端遊戲平台、AR/VR等虛擬實境爆發成長。以STOXX全球遊戲電競指數成分企業為例，預估未來3年每股盈餘的年複合成長率上看14%，商機潛力看旺。