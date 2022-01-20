艾司摩爾(ASML)執行長周三指出，該公司仍未獲准將任何先進的光刻機系統輸往中國。這些系統是製造先進運算晶片所必需的設備。
在美國政府壓力下，荷蘭政府拒絕向艾司摩爾發出這些設備的出口許可，認為這些機器是可能具有軍事用途的雙重用途貨物。
執行長Peter Wennik說，中國不太可能有能力獨力地複製出頂級光刻技術，因為艾司摩爾有無休止的創新，並且整合了中國以外的供應商才能提供的元件。但Wennik也說，「我不是說完全不可能，因為我知道中國的物理學定律跟這邊是一樣的。永遠都不要說永不，因為他們當然會嘗試」。
艾司摩爾在光刻市場幾乎處於壟斷地位，該公司也對中國輸出成熟技術，中國也是全球最大半導體消費國之一。
2021年艾司摩爾約有22億美元的銷售額流向中國大陸，佔其整體銷售額的16%，使其成為該公司按地理位置計算的第三大市場，僅次於台灣和南韓。
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