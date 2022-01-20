市場資金豐沛、豪宅市場回溫，依據實價資料，台北市2021年共有350筆豪宅交易，成交總額高達629億元，該總金額再蓋一座101大樓綽綽有餘，統計各行政區豪宅交易，大安區堪稱豪宅成交王，年銷99筆，總銷金額178.8億元。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，資金潮推動豪宅市場買氣，由於不動產價格走揚，增加買方對高價的接受度，在通膨思考下置產意願也因此增加，指標豪宅地段成交相對暢旺。

2021年台北市各行政區豪宅交易中，大安區以交易99筆、總額178.8億元居冠，信義區則以54筆交易、總額110.5億元居次，中山區雖然成交57筆超過信義區，不過成交總價大多比信義區豪宅低，年銷總額98.7億元，未能破百億元。

全台北市豪宅平均成交總價1.8億元，各行政區中，平均總價最高為信義區2.0億元，全台北市豪宅平均成交單價為141.1萬元，各行政區中，平均單價最高則為松山區170.9萬元。從平均總價及單價觀察，北投區及南港區豪宅價格較低，北投區平均總價1.1億元、平均單價每坪98.1萬元，南港區平均總價0.9億元、平均每坪91.7萬元，且這兩區成交筆數都在個位數。

郎美囡表示，台北市的精華地段，如仁愛路、敦化南路、大安森林公園等大多位於大安區，因此大安區的豪宅供給量大、成交量也相對多，去年囊括成交單價前三名都是位於大安森林公園旁的「元利信義聯勤」，最高單價每坪299萬元，而信義區的豪宅主要集中於信義計畫區及其周邊，去年有多筆「信義首席公館」及「琢白」交易揭露，成交單價在200萬元以上，成交總價則超過3億元，拉高平均成交總價及單價。從豪宅成交區域分布及價量觀察，去年這波豪宅買氣有向指標建案聚攏的現象。此外，2020年豪宅交易共354筆，去年雖然350筆小幅落後，但通常交易實價揭露有時間差，尤其每年12月是成交旺季，或許有交易尚未登錄實價，待去年豪宅成交全數揭露，有機會超越前年成交量。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利，豪宅市場仍有買盤，儘管央行拉高貸款限制，優質豪宅依舊吸引資金追逐，不過對於高端客戶來說，真豪宅才有價值，過去推出只有豪宅價沒有豪宅規模的假豪宅，價量放大並不容易。