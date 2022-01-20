瓊瑤改編的影劇作品當年風靡全台，也成功捧紅眾多女明星，其中一位瓊瑤玉女樂珈彤，曾在經典電視劇《情深深雨濛濛》飾演蠻橫小妹「夢萍」，清純氣質和精湛演技令觀眾留下深刻印象。不過，樂珈彤2005年結婚後就息影，17年過去，45歲近況曝，被網友稱讚是人生勝利組。

樂珈彤就讀北京電影學院表演系大三時，儘管年紀輕輕才20初，但在《情深深雨濛濛》劇組試鏡時，初生之犢不畏虎，演了一場爆發力十足的激情戲，讓瓊瑤心服口服，馬上決定把「陸夢萍」這個角色給樂珈彤。

有了伯樂後，樂珈彤更加努力發揮其才，把陸夢萍刁蠻潑辣、驕縱任性演得出神入化；還有一幕，她在劇中因墮胎喪失生育能力，殘酷又曲折的人生賺得觀眾熱淚，《情深深雨濛濛》播出後，樂珈彤的人氣瞬間暴漲，成為家喻戶曉的女演員。

樂珈彤因《情深深雨濛濛》打開知名度。（圖／中時資料照）

《情深深雨濛濛》陸夢萍被強暴片段

夾帶著高人氣，樂珈彤再接拍電視劇《愛情寶典》、《護國良相狄仁傑之風摧邊關》、《香粉傳奇》都有不錯的成績，但她不眷戀演藝圈，《香粉傳奇》殺青後隨即嫁給大7歲的香港富豪朱銳，逐漸淡出螢光幕，專心當個賢妻良母。

雖然離開演藝圈，但樂珈彤創辦社群帳號，偶爾會向網友分享近況，曾透露老公每天早上都會為她泡咖啡，完全是個被寵在手掌心的貴婦；2個月前也曬出自拍照，白裏透紅的膚質完全看不出是熟女，網友紛紛盛讚：「感覺你狀態真好，依舊是一個很年輕漂亮的小姐姐」、「一直沒有變化，比以前美了，自律的女人，心態好」、「哇！最多18歲！不能更多了」。