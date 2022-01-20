國民黨議員組成的KK政線今（20）日指控，傳出台積電對高市政府整治中油汙染土地不具信心，有意移至未受汙染的中油宿舍區及球場，消息一出引發居民強烈抗議。（柯宗緯翻攝）

國民黨議員組成的KK政線今（20）日指控，傳出台積電對高市府整治中油汙染土地不具信心，有意移至未受汙染的中油宿舍區及球場，消息一出引發居民強烈抗議。對此，環保局強調，汙染整治工作如期如質進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷資訊為不實謠言。

由李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏、鍾易仲等議員組成的KK政線指出，為提供台積電第一期建廠土地，高市府砸大錢趕工，把需要17年的土壤及地下水整治工程縮短到2年。

KK政線質疑，工程動工至今，不斷傳出附近居民聞到開挖土壤逸散出來的臭氣，大家擔心毒氣逸散要求入場檢視，市府卻一再藉故推辭，讓地方更加不安，各種流言四起。

KK政線指出，近來更有人說台積電對「超速整治」土地似乎有環保疑慮，有意轉至沒有汙染問題的中油宿舍區及球場一帶設廠，由於宿舍區土地所有權隸屬中油，千餘戶居民只擁有地上權，因此長期爭取就地讓，這次消息一出讓居民感到市府「只會照顧財團，不會照顧民眾」。

後勁勞宅自救會自救會會長徐嘉志認為，中油宿舍區有永久使用權，有文史價值，也有汙染，盼市長陳其邁正視問題，要為在地居民做計畫，別再被財團把持。總幹事林財正呼籲，必須全民監督，針對每次整治都要取樣、監測。

油廠社區文化生態保存協會理事長許經緯提到，政府辦的公聽會只是在傳達政令，希望能增加民眾參與管道。楠梓宏毅里里長馮靖絨表示，宿舍區是中油土地，中油要更積極面對1157戶居民的居住權益，也盼大家長期關注廠區汙染問題。

環保局回應，高煉廠現場整治工作，目前依汙染改善計畫書內容及進度執行，而第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，依據環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅1.04ppb，遠低於管制標準40ppb，保證會做好相關二次汙染防治措施。

環保局也強調，高市府已與高煉廠鄰近8里里長開會溝通，並帶里長至工區現場參訪瞭解實際整治現況，聽取里長建議，未來會持續將資訊公開外，會於廠區門口設置看板提供民眾閱覽，降低周遭居民的擔憂與疑慮，沒有宿舍搬遷的問題。