高雄42歲曾姓女子曾患有精神疾病，但與曾女共同育有2子的洪姓丈夫卻毫不知情，2年前雙方因為經濟問題大吵一架，洪男便離家外宿，曾女認為洪男拋家棄子，竟然餵食2子安眠藥，打算共赴黃泉，洪男返家後發現妻兒3人陷入昏迷，緊急送醫後，大兒子仍不治，高雄地院依殺人罪判曾婦12年6月徒刑，曾女上訴遭高雄高分院駁回，維持原審12年6個月的刑度。仍可上訴。

判決指出，曾女婚前在檳榔攤工作，而洪男則自行開設鎖店，雙方因為買賣檳榔而認識，曾女因為懷孕與洪男結為夫妻，小兒子出生後曾女辭去工作，並與洪男買下新房，但當時家庭經濟僅靠洪男在鎖店每月3至4萬元的收入支撐，除了要繳納每月2萬元的房貸，還要負擔2子的學費及育兒費用，單靠洪男鎖店的收入經常入不敷出。

夫妻雙方經常因為經濟問題發生爭吵，而每次爭吵後，曾女或洪男都會有其中一方先暫時離家在外居住，待一陣時日雙方心情冷靜後再返家共同居住，未料，2019年6月中旬，雙方再度發生爭執，7月初洪男返家時竟發生無可挽回的憾事。

去年7月3日晚間，曾女帶著2個兒子去夜市買東西，回家後餵食兒子安眠藥，讓2子陷入昏睡，決定3人共赴黃泉，隔日下午，曾女的友人到家中拜訪，但遲遲沒有人應門，也連繫不上曾女，友人直覺有異，便打電話告知洪男，他趕回家發現屋內濃煙密布，妻兒3人躺在床上均失去意識，便立即報警，緊急將3人送醫，雖然曾女和小兒子經搶救後挽回一命，但大兒子不幸身亡。

根據調查發現，曾女在2013年被診斷出罹患「強迫症」，發病時每天洗手數十次，且每次洗手時間很長，也會有心情易怒、煩噪、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張等症狀，確定罹患「重鬱症」，但曾女為了避免洪男擔心，刻意不告知診斷結果，只說明是一般失眠問題。

由於曾女有精神疾病，檢方起訴後，請法官量處適當刑度，高雄地院審理時，法官詢問曾女犯案過程，曾女曾表示「沒有印象」，辯護律師也主張曾女有精神疾病應減輕其刑，但法官審酌犯案過程，認定曾女輕生、殺子意志堅決，辨識行為違法性及辨識能力，與一般人比較並未顯著減低，不適用減輕其刑規定，因此，最終仍依殺人罪判曾女12年6月徒刑，全案仍可上訴。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980