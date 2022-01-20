國際奧委會19日晚召開線上新聞發佈會，已經抵達北京的奧林匹克轉播服務公司首席執行官伊阿尼斯·埃克薩科斯表示，北京2022年冬奧會開幕式與北京2008年夏奧會開幕式完全不同，但同樣令人感動、印象深刻，「相信這場開幕式你沒有任何理由錯過」。

作為向全世界奧運持權轉播商提供奧運會廣播電視公共信號的機構，奧林匹克轉播服務公司的重要性不言而喻。埃克薩科斯表示，他已經觀看了冬奧會開幕式彩排，「但我不會告訴你們任何具體內容，因為我不想破壞你們（在開幕式那天的）觀看體驗」。

「我可以告訴大家的是，這場開幕式將與2008年奧運會開幕式一樣讓人印象深刻，我們都知道，2008年奧運會開幕式是奧運史上標誌性的開幕式，而北京冬奧會開幕式將完全不同，但同樣令人感動、印象深刻，它反映了我們當前的時代。」埃克薩科斯說。

2008年奧運會前後，埃克薩科斯曾在北京工作三年，那時候，正是依靠轉播團隊的智慧和力量，不僅吸引了全球46億人次觀看2008年奧運賽事，也使得全世界對北京、對中國有了全新、深入的瞭解。

不久前，北京冬奧組委宣佈，曾執導2008年奧運會開閉幕式的張藝謀再挑重擔，成為北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

埃克薩科斯說：「對我個人而言，與張藝謀合作是我2008年個人職業生涯的一大亮點。能與張藝謀又一次合作，無疑將成為我（職業生涯）的第二大亮點，這是可遇不可求的事情。」

「張藝謀導演對於可視化呈現的遠見卓識，讓我們轉播商和電視工作者非常願意與其合作，因為他非常瞭解我們向國際觀眾進行的可視化呈現。我相信這場開幕式你沒有任何理由錯過。」

據瞭解，目前已有2000余名轉播商和媒體記者來到北京。埃克薩科斯說，目前從各場館到國際廣播中心的信號連接已搭建完畢，而冬奧場館也讓他嘆為觀止。「這不僅是在設計層面，更是在技術層面，我不得不說，這些場館是歷屆冬奧會中最棒的」。

國際奧委會媒體運行負責人露西婭·蒙塔納雷拉也表示，近期她跟隨國際通訊社前往冬奧場館進行踏勘，「冬奧場館真的令人驚嘆，媒體設施也非常好」。

為了更好地向世界呈現北京冬奧會，奧林匹克轉播服務公司開啓了許多第一次：北京冬奧會將在歷史上首次全程4K轉播，也將首次在一些主要賽事中8K轉播。「我希望我們的轉播不僅可在大屏觀看，也適合在小屏觀看，我們不僅是為了傳統電視轉播，更是要適應這個數位化時代。」埃克薩科斯說。

疫情之下，北京冬奧會將進行閉環管理。蒙塔納雷拉說，閉環內的交通便捷高效，奧運氣氛濃厚，人們熱情好客。埃克薩科斯也說，我們在一個非常安全的國家，而閉環更是一個非常安全的地方。

在保持社交距離的情況下，為了向記者提供更充足的信息服務，蒙塔納雷拉說，全部冬奧發佈會都可以在線上即時收看，同時媒體可以下載相關發佈會影片。即便記者無法趕到發佈會現場、甚至人不在北京，也可通過線上提問的方式遠距採訪。